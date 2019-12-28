КПВВ «Новотроицкое» и КПВВ «Гнутово» перейдут на усиленный режим работы

В период новогодних и рождественских праздников контрольно-пропускные пунты въезда / выезда (КПВВ) «Новотроицкое» и «Гнутово» перейдут на усиленный режим работы. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщает пресс-служба Донецкого погранотряда.

По данным ведомства, график работы КПВВ остается неизменным – пропуск будет осуществляться ежедневно по зимнему графику с 8:00 до 17:00, в частности, и в выходные и праздничные дни.

«Из-за увеличения пассажиропотока в канун длительных выходных, руководством Донецкого пограничного отряда принято решение об усилении пограничных нарядов: при необходимости будут выставляться дополнительные пограничные наряды, будет увеличиваться количество рабочих мест, будут работать мобильные пограничные комплексы по проверке документов с дополнительными рабочими местами для ритмичности пропуска», – говорится в сообщении.

«Гражданам следует помнить о провокационных действиях представителей российской оккупационной администрации, направляющих гражданских лиц на контролируемую территорию после окончания времени работы КПВВ. Мы напоминаем путешествующим через линию разграничения об опасности передвижения по завершении контроля въезда / выезда и акцентируем на соблюдении графика работы КПВВ и учете необходимости пересечения контрольных пунктов на выездном направлении до 16:30, чтобы успеть преодолеть путь пока осуществляется контроль въезда / выезда в пункте назначения», – подчеркнули в Донецком погранотряде.