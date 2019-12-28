RU
Все новости

На Донетчине Lexus насмерть сбил женщину

28.12.19 12:52
Фото: пресс-служба Краматорского отдела полиции
Фото: пресс-служба Краматорского отдела полиции

В Краматорске (Донецкая обл.) полиция устанавливает обстоятельства ДТП в котором погибла 50-летняя женщина. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщает пресс-служба полиции города.

Сообщается, что 27 декабря около 16:40 в полицию города поступило сообщение о том, что водитель на автомобиле «Lexus» по улице О. Тихого сбил женщину и скрылся с места происшествия.

На месте происшествия полицейские нашли номерной знак автомобиля, а в частном секторе и сам автомобиль с характерными повреждениями.

«Однако через некоторое время водитель вернулся на место аварии и дал показания полиции. Предварительно установлено, что 26-летний мужчина совершил наезд на женщину-пешехода, которая пересекала проезжую часть в неустановленном месте. От полученных травм 50-летняя потерпевшая скончалась на месте», – отметили в полиции.

По данному факту следственным управлением полиции Донецкой области начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2019 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк