На Донетчине Lexus насмерть сбил женщину

В Краматорске (Донецкая обл.) полиция устанавливает обстоятельства ДТП в котором погибла 50-летняя женщина. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщает пресс-служба полиции города.

Сообщается, что 27 декабря около 16:40 в полицию города поступило сообщение о том, что водитель на автомобиле «Lexus» по улице О. Тихого сбил женщину и скрылся с места происшествия.

На месте происшествия полицейские нашли номерной знак автомобиля, а в частном секторе и сам автомобиль с характерными повреждениями.

«Однако через некоторое время водитель вернулся на место аварии и дал показания полиции. Предварительно установлено, что 26-летний мужчина совершил наезд на женщину-пешехода, которая пересекала проезжую часть в неустановленном месте. От полученных травм 50-летняя потерпевшая скончалась на месте», – отметили в полиции.

По данному факту следственным управлением полиции Донецкой области начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).