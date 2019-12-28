В Луганске иномарка сбила пьяного мужчину

В неподконтрольном украинским властям Луганске иномарка сбила пьяного мужчину. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

Отмечается, что ДТП произошло в пятницу, 27 декабря, на пересечении ул. Буденного и ул. Станкостроительной. «Гражданин 1996 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Passat, совершил наезд на вышедшего на дорогу пешехода, гражданина 1988 года рождения – говорится в сообщении.

«В результате ДТП, пострадавший, который находился в стадии алкогольного опьянения, с ушибами и ссадинами госпитализирован в ЛРКБ. Автомобиль помещен на стоянку временного содержания технических средств», – заявили в «полиции».