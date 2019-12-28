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Операция «Суррогат»: В «ЛНР» изъяли тонны контрафактного алкоголя

28.12.19 15:27
Фото: скриншот видео Youtube
Фото: скриншот видео Youtube

В «ЛНР» с 11 ноября по 24 декабря в ходе операции «Суррогат» изъяли тонны фальсифицированной алкогольной продукции домашнего производства. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

Отмечается, что за этот период выявили 309 фактов «незаконного приобретения, хранения, изготовления с целью сбыта и сбыта спиртных напитков домашней выработки, а также фальсифицированной алкогольной продукции».

«Всего за время проведения операции было изъято порядка 800 л самогона, более 3 000 л браги, порядка 600 л спирта и алкогольной продукции, а также 121 самогонный аппарат. Виновные лица привлечены к ответственности», – заявили в «полиции».

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