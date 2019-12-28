Реально ли провести выборы на неподконтрольном Донбассе в 2020 году, – мнение

Проведение местных выборов на неподконтрольном украинским властям Донбассе в 2020 году маловероятно. Такое мнение высказал политолог Кирилл Молчанов.

«Так как на ближайшие 4 месяца после встречи в Нормандском формате план работы довольно невелик, имею большой скепсис [насчет вероятности местных выборов в ОРДЛО* в 2020 году]. За это время хотят развести войска всего в трех точках, обменять удерживаемых лиц, провести разминирование, чтобы ОБСЕ круглосуточно работала там. Но с такими темпами, я думаю, выборов мы еще долго не увидим», – сказал он.

«Скорее – это желаемое, проговаривались вещи, которые хотелось бы видеть, но в реальности, я думаю, это точно не произойдет на данном этапе, потому что мы видим разницу позиций сторон – России и Украины. Она кардинальная. И очень сложно будет прийти к общему знаменателю в плане политической части Минских соглашений», – продолжил Молчанов.

По его словам, также под большим вопросом остается проведение очередной встречи в Нормандском формате в 2020 году. «Мы прекрасно понимаем, что не бесконечно долго будут встречаться ни Путин, ни Меркель, ни Макрон с Зеленским, если результатом этих встреч будут какие-то абсолютно тактические, минимальные принятые решения», – отметил политолог.

«То, что они приняли в Париже, это можно было принять все и в Минской контактной группе. Там никаких сложных и прорывных вещей нет. Я прогнозирую, что, если на следующей встрече не будет какого-то понимания по политическим вопросам, хотя бы в виде законопроектов от Украины по выборам, по особому статусу, по амнистии, скорей всего, на этом встречи прекратятся», – считает эксперт.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV