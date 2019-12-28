Защитник «Шахтера» вызван в сборную Бразилии

Защитник футбольного клуба «Шахтер» Додо вызван в олимпийскую сборную Бразилии. Об этом пишет «Сегодня» со ссылкой на Portal CBF.

Отмечается, что бразильцы сыграют в Предолимпийском турнире КОНМЕБОЛ, по итогам которого две лучшие команды получат право представить регион на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Турнир пройдет с 18 января по 9 февраля 2020 года, но команда соберется уже 3 января для того, чтобы провести небольшой подготовительный цикл и провести несколько товарищеских матчей.

Олимпийская сборная Бразилии по итогам жеребьевки оказалась в группе В, где сыграет с Парагваем, Боливией, Уругваем и Перу. В свою очередь, в группе А поборются Аргентина, Колумбия, Чили, Эквадор и Венесуэла.

На второй стадии Предолимпийского турнира по две лучшие команды из групп А и В попадут в финальную группу, где четыре сборных выявят двух обладателей путевок на Олимпийские игры.