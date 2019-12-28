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В Славянске после посещения стоматологии скончалась 6-летняя девочка

28.12.19 14:26
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Славянске (Донецкая обл.) после посещения стоматологии в больнице скончалась 6-летняя девочка. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным ведомства, прокуратура проводит досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей работниками стоматологической больницы.

«27 декабря 2019 года в 19:05 в реанимационное отделение областной детской больницы, расположенной в г. Славянске, доставлена 6-летняя местная жительница с острой сердечной недостаточностью и анафилактической шоковой реакцией. В 23:08, несмотря на усилия реаниматологов, ребенок умер», – говорится в сообщении.

«По предварительной информации, аллергическая реакция у девочки началась после лечения в одном из заведений стоматологического профиля», – добавили в прокуратуре.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины. Проводятся первоочередные следственные действия.

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