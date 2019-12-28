Разыскивался за несколько преступлений: На Луганщине задержали мужчину с «богатым» прошлым

В Рубежном (Луганская обл.) патрульные задержали мужчину, который находится в розыске Житомирским отделом полиции за совершение серии уголовных преступлений. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщает пресс-служба патрульной полиции Луганской области.

Сообщается, что 27 декабря около 13 часов патрульные остановили за нарушение ПДД автомобиль Daewoo Lanos.

«Во время проверки документов водителя оказалось, что последний находится в розыске. В ходе общения с патрульными, мужчина вел себя подозрительно, однако старался не подавать виду. Связавшись с дежурной частью городского отдела полиции, они подтвердили, что данный гражданин находится в розыске за совершение нескольких уголовных преступлений в Житомире и подлежит задержанию», – рассказали в пресс-службе.

Мужчину доставили в Рубежанский отдел полиции. Ему избрана мера пресечения – содержание под стражей.