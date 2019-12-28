Раздражающий фактор: Что не устраивает европейцев в Нормандском формате

В переговорах в Нормандском формате европейские партнеры Украины не понимают или делают вид, что не понимают принципиальность вопроса контроля над границей на неподконтрольном украинским властям Донбассе. Такое мнение высказал политолог Константин Бондаренко.

«Европа абсолютно не понимает эти нюансы – какая разница, когда передают контроль над границей [на неподконтрольной Украине территории Донбасса]. Это – ваша проблема. Они считают, что это не столь принципиально, как считаем это мы. У нас-то взаимное недоверие. Россия и Украина не доверяют друг другу», – отметил он.

«Президент Путин сказал о том, что, если нам передать контроль над границей, это будет Сребреница – вырежут там население и прочее. С другой стороны, Украина говорит, а где гарантии, что там пройдут честные выборы, когда будут российские войска, которые будут контролировать эти выборы. Поэтому есть элемент взаимного недоверия, который непонятен или, скорее всего, делают вид, что не понимают европейцы», – продолжил Бондаренко.

По его мнению, европейские партнеры Украины в Нормандском формате считают, что вопрос границы – «не тот вопрос, который нельзя преодолеть». «Что это вопрос компромисса: "Давайте, условно говоря, решайте основные проблемы: переставайте стрелять"», – отметил политолог.

«Европейцы, например, не понимают, почему Зеленский в Париже отказался от разведения войск по всей линии соприкосновения. Они откровенно спрашивают: "А почему он отказался?" Есть ряд нюансов и аспектов, которые говорят, что попросту не совсем понимают, не до конца понимают Украину, и это вызывает раздражение, когда приезжают "капризные" украинцы и говорят: "Мы не хотим так, мы хотим вот так". И это отталкивает решение многих вопросов, это не в пользу Украины», – добавил эксперт.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV