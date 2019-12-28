«На Каргилле машин не много»: Ситуация в пунктах пропуска днем 28 декабря

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 28 декабря, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Ева: «10:00. Майорск. Украина в сторону Донецка – пешая очередь очень большая»;

Olena: «12:34. Из Украины в Горловку за талончиками и на авто-досмотр свободно»;

Сергей: «13:27. Горловка в Бахмут. На ДНР машин до продуктового ларька, почти от полиции».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

«Администратор»: «10:33. "Каргилл" из Донецка. Пеших человек 50, машин общая – чуть на подъеме, движение пошло»;

Andy: «10:37. В Донецк на "Каргилле". Стали в льготную в 7:15, на оформлении с 10:30»;

Алена: «10:40. В сторону Донецка на "Каргилле". Машин 200 это только общая из Курахово, и льготы машин 70, но льгота движется местами неплохо»;

«Abbyy»: «11:40. "Каргилл" в Донецк. Украину прошли за 2 часа ДНР – 1,5. Александровский пост (на 12:30 по ДНР) в Украину 22 льготы, 55 основная. С 5-ти утра стояли»;

«vikadn»: «13:57. На "Каргилле" машин не много. Обычная от первого синего туалета ближе к чебуречной, льготной машин 15».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Александр: «10:10. Еленовка в Украину: очередь заканчивается в конце старого поста»;

Сергей: «10:51. Новотроицкое в Донецк. Очередь от будки, где раньше давали талоны, движение бодрое»;

Сергей: «11:02. Еленовка – Донецк: машин до сигаретного киоска. Это около 70. Льготы – 20 для начала»;

«Администратор»: «11:20. Еленовка в Украину – после полиции»;

Наталья: «11:30. Еленовка – Украина. Машин 20 до полиции. В сторону Донецка и в Новотроицком и в Еленовке много машин и пеших»;

Рустам: «11:33. Еленовка – Украина. Машин нет уже»;

Алена: «11:37. Приехала в Новотроицк, стала после знака "50"»;

Светлана: «11:44. Еленовка. 15 машин в Мариуполь»;

Марина: «12:31. Еленовка на выезд. Приехали в 12:50 (по местному времени, – ред.), на пост заехали в 13:05 (по местному времени, – ред.)».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.