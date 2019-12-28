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Внимание! 29 декабря не будет работать один из КПВВ

28.12.19 15:11
Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины

В воскресенье, 29 декабря, контрольно-пропускной пункт въезда-выезда «Майорское» работать не будет. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

«Согласно распоряжению командующего Объединенных сил, по техническим причинам пропускные операции через контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" 29 декабря этого года осуществляться не будут. Государственная пограничная служба просит всех граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и воспользоваться другими контрольными пунктами въезда-выезда для пересечения линии разграничения», – сказано в сообщении.

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