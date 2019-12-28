Нарушение режима тишины: НВФ обстреляли украинских военных вблизи Орехово из 120-мм минометов

На Донбассе сегодня, 28 декабря, незаконные вооруженные формирования (НВФ) в очередной раз нарушили режим прекращения огня, совершив обстрел позиций украинских военных вблизи Орехово. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

«Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что противник в который раз нарушил режим прекращения огня», – говорится в сообщении.

Так, по данным УСЦКК, сегодня, 28 декабря, около 13:00 часов НВФ совершили обстрел позиций подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Орехово из минометов калибра 120 мм (5 мин), которые в соответствии с Минскими договоренностями должны быть отведены на расстояние более 15 км от линии разграничения

«Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон призывает вооруженные формирования Российской Федерации и их наемников прекратить свои провокации и придерживаться существующих договоренностей», – сказано в сообщении.