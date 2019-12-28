Электронная трудовая книжка: В Украине появился новый онлайн сервис ПФУ (Инфографика)

В Украине, в том числе на Донбассе, Пенсионный фонд ввел новый онлайн-сервис – «Электронная трудовая книжка», который позволяет просматривать данные о трудовой деятельности. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщает пресс-служба ПФУ.

«Пенсионный фонд Украины создал новый сервис на вебпортале электронных услуг, который позволяет гражданам просматривать сведения о трудовой деятельности», – сказано в сообщении.

По данным ПФУ, в «Электронной трудовой книжке» отображается информация о всех трудовых отношениях работника по данным отчетных сведений работодателя. Также, содержится информация об уплаченных страховых взносах с 1998 года.

«Для граждан – это удобный сервис, который позволяет узнавать подробную информацию о своей трудовой деятельности, а также о уплачены страховые взносы», – отметили в Фонде.

Как уточняется, в случае потери бумажной трудовой книжки не нужно тратить время на восстановление данных, ведь они будут сохранены в электронном формате.

Также сообщается, что застрахованные лица и работодатели смогут предоставлять информацию о трудовой деятельности до 1998 года в виде сканированных копий предусмотренных законодательством документов, заверенных квалифицированной электронной подписью.

«Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо зарегистрироваться на вебпортале Фонда с помощью квалифицированной электронной подписи», – сказано в сообщении.