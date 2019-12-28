На Луганщине полиция нашла пропавшего подростка

На Луганщине полицейские установили местонахождение несовершеннолетнего, которого разыскивала мать. Об этом сегодня, сообщила полиция Луганской области в Facebook.

Вчера, в Сватовский отдел полиции обратилась 37-летняя женщина и сообщила, что ее 13-летний сын пошел в школу, а домой в обещанное время не вернулся, на телефонные звонки не отвечает.

На поиски парня был ориентирован весь личный состав полиции. В результате поисков несовершеннолетний был найден возле местного железнодорожного вокзала.

«С несовершеннолетним и его матерью полицейские провели профилактическую беседу, чтобы подобное не повторилось в будущем», – уточнили в полиции.