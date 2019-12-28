В Украине почти 1 200 семей переселенцев и участников боевых действий на Донбассе получат жилье

В Украине почти 1 200 семей внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и участников АТО/ООС получат жилье благодаря программам Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству. Об этом заявила Министр развития громад и территорий Украины Алена Бабак, сообщает сегодня, 28 декабря, пресс-служба ведомства.

По ее словам, в 2019 году 1 647 семей заключило договора с Государственным фондом поддержки молодежного жилищного строительства. Из них – 779 семей переселенцев и 415 семей участников АТО/ООС.

«Мы увеличили на 300 млн грн финансирование по программе "Доступное жилье", а также ввели новую бюджетную программу льготного долгосрочного государственного кредитования на 200 млн грн для приобретения жилья ВПЛ и участников АТО/ООС… Мы не хотим останавливаться на этом. Должны определить на следующий год оставить эти программы как они есть, или усовершенствовать. Или запустить совершенно новую программу. И, главное, определить пути финансирования», – сказала министр.

Как отмечается, в целом, в 2019 году Госмолодежжилье заключило договоров на сумму 861 млн грн: