Шесть международных военных учений пройдут в 2020 году в Украине

В 2020 ВСУ примут участие в ряде международных военных учений, среди которых шесть пройдут на территории Украины.

Количество учений, которые будут проведены в Украине по сравнению с 2019 годом не изменилась и большинство из них уже стали традиционными. Основные из них: «Rapid Trident» и «Sea Breeze», а также начатые недавно «Riverin» и «Warrior Watcher».

Со следующего года планируется начать совместные украино-молдавские учения «Юг-2020», которые пройдут в Николаевской области.

Без изменений остается подготовка подразделений ВС Украины в Международном центре миротворчества и безопасности по программе «Объединенной многонациональной группы по подготовке – Украина» (JMTG-U).

Подразделения Вооруженных Сил Украины примут участие около 20 многонациональных военных учениях за пределами нашего государства, среди которых «Trojan Footprint», «Platinum Eagle», «Noble Partner», «Agile Spirit», «Iron Wolf», «Combined Resolve» и ряд других .

Источник: Украинский милитаристский портал