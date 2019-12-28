Обмен пленными: Источник в ГПСУ сообщил, что украинские СМИ не будут допущены на КПВВ «Майорское»

На КПВВ «Майорское», где 29 декабря будет проходить обмен пленными, не планируют допускать журналистов и фотографов украинских СМИ. Об этом в соцсети сообщил фотокорреспондент «Радио свобода» Андрей Дубчак.

Как сообщили «Донецким новостям» источники в Государственной пограничной службе Украины, на данный момент время запланированного обмена неизвестно. Также в ведомстве подтвердили информацию о том, что украинских журналистов на КПВВ «Майорское» на участок обмена не пустят. Там будут присутствовать только представители пресс-службы Офиса президента.