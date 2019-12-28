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Обмен пленными: Источник в ГПСУ сообщил, что украинские СМИ не будут допущены на КПВВ «Майорское»

ДН 28.12.19 15:58
Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины

На КПВВ «Майорское», где 29 декабря будет проходить обмен пленными, не планируют допускать журналистов и фотографов украинских СМИ. Об этом в соцсети сообщил фотокорреспондент «Радио свобода» Андрей Дубчак.

Как сообщили «Донецким новостям» источники в Государственной пограничной службе Украины, на данный момент время запланированного обмена неизвестно. Также в ведомстве подтвердили информацию о том, что украинских журналистов на КПВВ «Майорское» на участок обмена не пустят. Там будут присутствовать только представители пресс-службы Офиса президента.

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