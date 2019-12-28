«200 скорых для Украины»: Помощь, которую ждут... врачи

Современный автомобиль, полученный по проекту «200 скорых для Украины» Фонда Рината Ахметова, – первая новая машина в парке Центра первичной медико-санитарной помощи Путивльского района Сумской области. Об этом рассказала Жанна Руднева, главврач центра, сообщает пресс-служба Фонда.

«В нашем центре работают 10 врачей, поэтому нужно 10 автомобилей "скорой помощи". Но до сегодняшнего дня был только один свой автомобиль 1987 года выпуска. Еще несколько приходилось арендовать. То есть можно сказать, что своих автомобилей и не было», – пояснила Жанна Руднева.

По ее словам, центр обслуживает 23 256 пациентов. Автомобиль на базе внедорожника Тойота Лэнд Крузер от Фонда Рината Ахметова будет работать в Путивле. Здесь порядка 15 300 пациентов.

«Здорово, что есть такой проект. Ведь нам больше неоткуда ждать помощи», – отметила Жанна Руднева.

«200 скорых для Украины» – уникальный для страны и особенный для Фонда проект. Всего за шесть месяцев удалось закупить, оборудовать и передать в регионы 200 суперсовременных спецавтомобилей. Государственные больницы, амбулатории и станции «скорой помощи» получили от Рината Ахметова:

114 «реанимаций на колесах»;

22 неонатальные «скорые» для спасения жизни новорожденных;

64 уникальных медицинских внедорожника для работы в самых отдаленных населенных пунктах.

Проект «200 скорых для Украины» реализован по инициативе президента Владимира Зеленского и личному решению учредителя Фонда Рината Ахметова.

«Благодарю Вас за успешную реализацию первого в истории нашей страны благотворительного проекта – передачи 200 современных автомобилей скорой медицинской помощи для медучреждений и объединений территориальных громад. Этот уникальный масштабный социальный проект прошел на высоком профессиональном уровне, с открытым сердцем и искренней душой. Ведь жизнь и здоровье людей – самое ценное. Жизнь и здоровье детей – бесценно», – отметил президент Владимир Зеленский в благодарственном письме, направленном в адрес Фонда Рината Ахметова.

Впервые за 28 лет независимости страны Ринат Ахметов – единственный благотворитель, который передал медикам государственных учреждений здравоохранения такое количество суперсовременных машин «скорой помощи».