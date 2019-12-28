Самый коррумпированный блокпост «ДНР»: В сети показали очереди возле КПП «Еленовка» (Фото)

На временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области возле КПП «Еленовка» регулярно образуются огромные очереди пересекающих линию соприкосновения на Донбассе. Об этом сегодня, 28 декабря, пишут в соцсетях, публикуя подтверждающие фото.

«Очереди вчера на Еленовке...», – подписаны фото.

Пользователи в соцсетях активно комментируют ситуацию, уточняя, что фото сделаны не у самого КПП, а на «нулях»:

Андрей: «В загнивающую укропию из процветающей днр, ептаааа!!!!»;

Галина: «Первые 2 фото точно не Еленовка ... может 0 ... и да, – Еленова – самый коррумпированный блокпост ДНР»;

Алексей: «Ну и долго это ... будет продолжаться?!?»;

Ранее сообщалось, что вчера, 27 декабря, пользователи писали об "апокалипсисе" на Еленовке.

Напомним, что 29 декабря контрольно-пропускной пункт въезда-выезда «Майорское» работать не будет.