В «ДНР» рассказали о правилах поведения во время отмены комендантского часа

На временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области в период отмены комендантского часа при себе обязательно нужно иметь документ, yдостоверяющий личность. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщили в «МВД ДНР».

«В период отмены комендантского часа жителям и гостям ДНР следует придерживаться определенных правил и норм, установленных для обеспечения общественного порядка и безопасности. Запрещено нахождение граждан в общественных местах без документов, удостоверяющих личность, а также движение транспорта, за исключением транспортных средств, зарегистрированных на территории ДНР, РФ, и транспорта, имеющего соответствующий пропуск», – говорится в сообщении.

Также будет действовать запрет на продажу алкоголя и слабоалкогольной продукции с 22:00 до 5:00 и осуществление субъектами хозяйствования деятельности по оказанию услуг общественного питания с 23:00 до 5:00.

Напомним, что в «ДНР» впервые с 2014 года комендантский час отменен на неделю – с 31 декабря по 8 января.