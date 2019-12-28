НВФ снова препятствуют работе ОБСЕ на неподконтрольной Донетчине

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщает об очередном ограничении свободы передвижения на неподконтрольной Донетчине патрулей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

«В ежедневном отчете от 27 декабря 2019 СММ ОБСЕ информирует о 8 случаях отказа патрулю миссии в доступе к неподконтрольным правительству Украины территориям за период с 24 по 26 декабря. Представители вооруженных формирований Российской Федерации в очередной раз отказали патрулю миссии в проезде на временно оккупированную территорию возле населенных пунктов Новоазовска, Заиченко, Безыменного, Верхнешироковского на юге Донецкой области», – говорится в сообщении.

Помимо этого, патрулю СММ запрещали проезд вблизи населенных пунктов Корсунь и Приморское, а в пункте пропуска на границе рядом с Вознесеновкой и на железнодорожной станции «Красная Могила», расположенной в самой Вознесеновке, патрулю предложили оставить этот район.

Украинская сторона СЦКК обращает внимание представителей НВФ на недопустимость действий по препятствованию выполнению представителями СММ ОБСЕ мандата Миссии.