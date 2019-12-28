В клинических институтах Украины можно будет лечиться бесплатно

В следующем году украинцам станет доступным бесплатное высокоспециализированное лечение в клинических учреждениях Национальной академии медицинских наук (НАМН). Соответствующее постановление по изменению финансирования третичной медицинской помощи принял на своем заседании вчера, 27 декабря, Кабмин, пишет «УНИАН».

Документ совершенствует механизм реализации пилотного проекта по изменению механизма финансового обеспечения оказания медицинской помощи в отдельных научно-исследовательских учреждениях НАМН:

Национальном институте хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова;

Институте нейрохирургии имени академика А. П. Ромоданова;

Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова;

Национальном научном центре Института кардиологии имени академика Н. Д. Стражеско.

Постановление о «Некоторых вопросах предоставления третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи участниками пилотного проекта» утверждает усовершенствованный перечень высокоспециализированных услуг, предоставляемых бесплатно пациентам за счет средств государственного бюджета, и создает систему обеспечения доступности, своевременности и качества третичной медицинской помощи.

Для реализации этого пилотного проекта в госбюджете-2020 предусмотрено 706,4 млн грн.