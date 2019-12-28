13 ножевых ранений: В Мариуполе арестовали гражданина Азербайджана за убийство женщины

В Мариуполе арестовали мужчину, который из мести убил бывшую сожительницу. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Как отмечается, по ходатайству Мариупольской местной прокуратуры суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток для гражданина Азербайджана, который подозревается в совершении умышленного убийства бывшей сожительницы (ч.1 ст. 115 УК Украины).

«26 декабря 2019 года, около 10:40, мужчина, незаконно находясь на территории Украины, подстерег возле дома в Мариуполе женщину, которая недавно его бросила, и с целью мести нанес ей ножом 13 колото-резаных ранений в область туловища и одно – в шею, которое и стало для женщины смертельным», – говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, пытаясь избежать ответственности за преступление, мужчина пришел к другой знакомой женщине и, рассказав ей обо всем, постирал одежду, но полностью избавиться от вещественных доказательств причастности к убийству не смог. В тот же день злоумышленника обнаружили правоохранители.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении. Продолжается расследование.