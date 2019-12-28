В рамках обмена ожидается возвращение военного, награжденного орденом «За мужество»

В списки на обмен может быть внесен награжденный орденом «За мужество» украинский военнослужащий Иван Деев. Об этом со ссылкой на источник, близкий к переговорному процессу по обмену сообщает «Украинская правда» .

В рамках ожидаемого обмена удерживаемыми лицами, украинской стороне будет передан военнослужащий 8-го полка спецназначения ВСУ Иван Деев.

В 2016 году Деева наградили орденом «За мужество» 3-й степени за участие в антитеррористической операции на Донбассе.

Участник событий на Майдане.

Находился в плену в неподконтрольном украинской власти Луганске с февраля 2017 года.

Ранее сообщалось, что Украина и представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в режиме видеоконференции договорились об обмене пленными в формате «всех установленных на всех установленных». Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 29 декабря состоится обмен удерживаемыми лицами.