За госизмену в 2019 году в Украине были осуждены 24 человека

Благодаря эффективной деятельности контрразведки СБУ в прошлом году к различным срокам и видам наказания всего было осуждено 90 человек, в том числе 24 – за государственную измену, 35 – за террористическую деятельность. Об этом свидетельствуют итоги работы Департамента контрразведки за 2019 год, сообщает пресс-служба СБУ.

Так, к 12 годам заключения приговорен бывший сотрудник МВД Украины из Полтавщины, который передавал ФСБ РФ информацию о военных объектах, списки мобрезерва и данные о добровольцах и волонтерах региона.

Также разоблаченный СБУ работник госконцерна «Укроборонпром», который собирал сведения о модернизации и боевых характеристиках отечественных военных самолетов, получил 9 лет тюрьмы.

В целом же, в этом году по материалам контрразведки СБУ начато 239 уголовных производств за преступления против основ национальной и общественной безопасности. Среди них:

государственная измена (ст. 111 Уголовного кодекса Украины) – 57;

шпионаж (ст. 114 УК) – 7;

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110 УК) – 4;

террористическая и диверсионная деятельность (ст.ст. 113, 258, 258-3, 258-5, 260, 263 УК) – 54.

Также удалось предотвратить теракты в различных городах Украины. Например, к 10 годам лишения свободы приговорен диверсант, который по заданию «МГБ ЛНР» готовил подрыв железнодорожных путей на Харьковщине. А бывший капитан милиции из Запорожья, который планировал взорвать многоэтажный жилой дом и железнодорожный переезд, получил 8 лет тюрьмы. Проведет 5 лет за решеткой и террорист, который по заданию ФСБ планировал взрыв на «Харьковводоканале».

«Продолжается следствие по ряду других разоблаченных агентов спецслужб РФ и квазиреспублик. Продолжает СБУ разоблачать также шпионов, работающих под прикрытием дипломатических представительств – 6 человек стали в Украине персонами нон-грата. Так, во Львовской области разоблачили российского консула-советника, который собирал информацию о состоянии ВСУ и готовил представителей нацменьшинств для акций по дискредитации Украины на международной арене», – отмечается в сообщении СБУ.