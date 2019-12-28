Доллар ползет вверх: Что будет с курсом гривны в Украине после праздников

В Украине, в том числе на Донбассе, после новогодних и рождественских праздников может возобновиться укрепление курса гривны. Таково мнение банкиров, передает «Интерфакс-Украина».

«Гривна уходит на новогодние финансовые каникулы на отметке 23,69 грн/$1, что соответствует номинальной ревальвации по итогам года на 14,5%. При сохранении спроса на облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) со стороны нерезидентов курс может не только стабилизироваться, но и начать укрепляться», – отметил директор казначейства банка «Кредит Днепр» Олег Куринной.

Он подчеркнул, что резкая смена процесса длительного укрепления гривны на ее стремительное ослабление до трехнедельного минимума произошла под влиянием цейтнота участников рынка в связи с нестандартной рабочей неделей, завершающей финансовый год, и со стартом рождественских каникул в Европе и США.

«Рекордный дневной выкуп валюты регулятором в объеме $700 млн в четверг и последовавший за ним курсовой разворот были восприняты рынком как сигнал к нагнетанию ажиотажа: наличный рынок резко взвинтил котировки доллара и увеличил спрэд, что в сочетании с периодом возмещений НДС и финализацией участниками рынка годовых финансовых расчетов имело эффект разжавшейся пружины. В результате котировки доллара ушли в рост, подогреваемые спекулятивной активностью», – прокомментировал он.

В свою очередь, старший аналитик Райффайзен Банка Аваль Михаил Ребрик полагает, что ослабление курса гривны носит ситуативный характер, поскольку нет ни фундаментальных, ни информационных причин для ее наблюдаемого ослабления.

«Девальвация проходит на "тонком" рынке, то есть на малых объемах, что в некоторой мере говорит о неустойчивом, а иногда о спекулятивном характере такого движения. Исходя из характера движения, характера сделок на межбанке, которыми обеспечен рост, и того факта, что котировки на наличном рынке опережают межбанк, я склонен считать, что текущее ослабление гривны ситуативное», – пояснил он.

Аналитик добавил, что если не будет негативной информационной подпитки, то с началом «нового сезона» размещений ОВГЗ и возврата на рынок нерезидентов велика вероятность возобновления ревальвационного тренда.

«На мой взгляд, ключевой драйвер текущего движения курса гривны – отложенные покупки и закрытие коротких спекулятивных позиций. Могу предположить, что участники рынка и население с учетом мощной ревальвации, которая длилась достаточно долго, ожидали каких-то сигналов о развороте ("ну она же не может укрепляться бесконечно"). Видимо, таким сигналом послужили активные покупки НБУ в последнее время, которыми он защитил уровень 23,25-23,30 грн/$1. Ну и последняя капля – аукцион НБУ на $1 млрд. Думаю, эти события были восприняты многими, как признаки локального "дна", что и спровоцировало покупки, на которых курс доллара пошел вверх», – считает Ребрик.

Также, по словам начальника управления казначейства «Банка Форвард» Наталии Шишацкой, после праздников ревальвационный тренд гривны возобновится.

«Учитывая дефицит бюджета, Минфин, скорее всего, продолжит размещение ОВГЗ на аукционах и в следующем году, а значит, приток валюты от нерезидентов под покупку госбумаг останется одним из основных факторов, влияющих на укрепление гривны», – уточнила она.

Комментируя ситуацию на наличном валютном рынке, Шишацкая отметила, что снижение курса гривны в последние дни обусловлено тем, что население сдает валюту под «финансирование» праздников, а также переводит валютные депозиты в гривневые, поскольку доходность по ним выше.

«Перед праздниками или длинными выходными всегда расширяется спрэд по курсам на наличном рынке. После праздников спрэд сузится, движение курса будет идентичным безналичному», – добавила специалист.