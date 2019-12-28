Мир на Донбассе: Эксперт рассказал, станет ли переломным 2020 год

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что его задачей как президента является завершение войны, возвращение неподконтрольных территорий и установление мира. Военный эксперт Олег Жданов выразил сомнения по поводу того, что выполнить обещанное президенту удастся в следующем году, но отметил, что все может быть, передает «Слово і Діло».

Как подчеркнул военный эксперт, для Донбасса в 2020 году возможны два сценария. Все будет зависеть от твердости и намерений Зеленского.

«Судьба Донбасса в 2020 году зависит от того, сможет ли Зеленский "додавить" российского президента Владимира Путина в вопросе изменения Минских соглашений. При этом, нужно привлечь на свою сторону сторонников как в Европе, так и за океаном», – считает Жданов.

По его словам, первый вариант реалистичен и заключается в том, что ситуация на Донбассе замораживается до 2021 года. В рамках Нормандского саммита президент Украины фактически огласил этот сценарий. Речь шла о том, что, если компромисс не будет достигнут, значит, не будет и выборов в 2020 году на этих территориях, они переносятся на 2021 год.

«Все прекрасно понимают, что если мы берем под контроль границу, восстанавливаем там конституционный строй Украины, то вопрос войны исчезает сам собой. Вся проблема войны состоит в присутствии там РФ в виде вооруженных сил. Если они уходят оттуда, мы закрываем вопрос Донбасса и начинаем решать вопрос Крыма», – сказал Жданов.

В противном случае, если Россия не уходит из Донбасса в 2020 году, война остается в перманентном состоянии. эксперт пояснил, что РФ будет обстреливать, наносить нам поражения.

«К сожалению, на сегодняшний день для РФ это реальный и единственный способ давления на Украину в плане принуждения к "Минску" в их трактовке», – резюмировал Олег Жданов.

Военный эксперт добавил, что в 2020 году либо продолжатся вялотекущие обстрелы с нанесением потерь, либо будет конструктив и разрешение ситуации.