Новый год в поезде будут встречать около 17 тысяч пассажиров

Новогоднюю ночь в поездах проведут около 17 тыс. пассажиров. Всего в эти праздничные сутки будут курсировать 126 пассажирских поездов, сообщила сегодня, 28 декабря, пресс-служба «Укрзализныци».

На поезда, которые будут курсировать в новогоднюю ночь 2019/2020, «Укрзализныця» предложила 66 846 мест в поездах дальнего следования. Из них 16 678 мест уже выкуплено пассажирами, которые будут направляться на праздник или путешествовать по делам.

Самым популярным традиционно в это время года стало западное направление.

В сообщении отмечается, что для обеспечения массовых новогодних и рождественских перевозок в этом году «Укрзализныця» назначила 49 дополнительных поездов и дополнительные рейсы. Это на 9 поездов больше, чем в прошлом году. Кроме того, ряд поездов будет курсировать по удлиненными маршрутам. Все это позволит перевезти максимальное количество пассажиров в самые популярные места отдыха.

Напомним, что в Украине с 8 декабря начал действовать график движения поездов на 2019/2020 годы. В нем были внесены изменения в график движения некоторых поездов, в том числе на Донбасс.