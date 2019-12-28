Жители Донетчины получат декабрьские платежки за тепло с уменьшенным тарифом

На Донетчине жители некоторых городов получат платежки на горячую воду и отопление за декабрь со сниженной суммой начислений. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

«Снижаем начисления за тепло и горячую воду – в платежках за декабрь, которые поступят к уплате в январе, люди уже это увидят», – написал Кириленко.

По его словам, первые города, которые сделали такой шаг, – это Мариуполь, Покровск (до переименования – Красноармейск), Угледар, Бахмут (до переименования – Артемовск) и частично Краматорск, поскольку услуги по теплоснабжению там предоставляют три предприятия.

«Работаем с руководителями других органов местного самоуправления, чтобы во всех населенных пунктах области люди меньше платили за тепло и горячую воду – выполняем поручение президента Украины, данное им во время заседания Совета развития общин и территорий», – добавил Кириленко.