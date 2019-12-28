В Кабмине хотят, чтобы открывалось больше частных детсадов

Для обеспечения доступа детей к качественному дошкольному образованию правительство планирует расширить сеть не только государственных, но и частных учреждений, сообщает сегодня, 28 декабря, пресс-служба Кабмина.

Это, в частности, предусмотрено проектом концепции государственной политики по достижению цели 1.1. «Каждый ребенок имеет доступ к качественному дошкольному образованию» Программы деятельности Кабинета Министров Украины. «Для качественного образования самых маленьких украинцев нужно решить три первоочередных задачи. Это преодоление очередей в детсады, открытие частных учреждений и обеспечение безбарьерного и инклюзивного доступа», – отметил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

На 1 сентября 2019 года очередь в детсады составляла более 30 тыс. детей. Чтобы изменить ситуацию, предлагается, кроме открытия новых садов и групп в государственных учреждениях, расширить сеть частных. Для этого, в частности, стоит задача либерализации требований к открытию и функционированию частных учреждений дошкольного образования и установления льготной платы за аренду помещений.

Нуждается в обновлении и именно образовательная среда, которая должна стать инклюзивной, комфортной и безопасной, с безбарьерным доступом.

Значительное внимание будет уделяться качеству образования. Будет обновлен базовый компонент дошкольного образования, методические рекомендации по организации образовательного процесса. Также предусмотрена разработка и утверждение концепции развития дошкольного образования, законопроекта «О внесении изменений в Закон Украины "О дошкольном образовании"», нового положения о заведении дошкольного образования.

В течение 2020-2021 годов правительство будет проводить институциональный аудит. Оценка качества дошкольного образования будет осуществляться по методике ECERS (Early Childhood Environment Rating Scale)

Начиная с 2021 года минимум 10% педагогических работников учреждений дошкольного образования будт повышать профессиональную квалификацию по новым программам.

В то же время правительство позаботится о повышении социального статуса педагогов, в том числе путем увеличения уровня заработной платы. Также среди мотивационных мер – увеличение продолжительности отпуска и денежная помощь выпускникам вузов, которые заключат соглашение на трудоустройство.