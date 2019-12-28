Обмен пленными: В пресс-центре ООС отказали украинским СМИ в аккредитации

В пресс-центре Операции объединенных сил (ООС) отказали журналистам в аккредитации на обмен пленными, который должен состояться завтра, 29 декабря, на КПВВ «Майорское». Об этом сообщает «LB.ua».

Спикер штаба Виталий Саранцев сообщил, что «фото и видеоматериалы предоставит аппарат президента», поскольку штаб ООС не является организатором. «Работа прессы на данном мероприятии не предусмотрена. К сожалению. Не будем ни мы работать, ни вы. Это не наше решение. Мы это мероприятие только обеспечиваем – даем техническую помощь, медицинскую, охрану. Решения принимают не в штабе ООС», – рассказал спикер штаба.

"Офис президента пообещал предоставить все стримы, которые они там по возможности сделают, и видео. Максимально быстро они все передадут и нам, и вам», – добавил Саранцев.

Ранее сообщалось, что на КПВВ «Майорское», где 29 декабря будет проходить обмен пленными, не планируют допускать журналистов и фотографов украинских СМИ.