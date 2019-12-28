10 побед украинского гимнаста из Донецка: От больничной палаты и ходунков до новой страницы в истории страны

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев рассказал о своих главных событиях 2019 года, пишет «Сегодня.ua» .

Дончанин вспомнил и сложные операции, и громкие победы.

СОБЫТИЕ № 1 . 29 января проходит операция на голеностопе.

СОБЫТИЕ № 2. 30 января – вторая операция – уже на другом голеностопе.

СОБЫТИЕ № 3. 31 марта – неожиданно для себя и для других выступаю на соревнованиях.

СОБЫТИЕ № 4. 8 апреля я выступал на Чемпионате Европы с подготовкой всего две недели и попал в финал, но к сожалению, это были мои первые соревнования без медали с октября 2013 года.

СОБЫТИЕ № 5. 29 июня – я выиграл «серебро» в многоборье на вторых Европейских играх.

СОБЫТИЕ № 6. 30 июня я уже стоял с «золотом» в руках на тех же соревнованиях – Европейских играх.

СОБЫТИЕ № 7. 16 июля нас всех собрал наш президент и лично поздравил с третьим общекомандным местом.

СОБЫТИЕ № 8 . Конечно же, куда без нашей веселой компании для просмотров «Шахтер» – «Динамо».

СОБЫТИЕ № 9. И САМОЕ ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ ГОДА – 11 октября я выигрываю бронзовую медаль в многоборье чемпионата мира. Первую медаль в истории независимой Украины и в своей карьере тоже.

СОБЫТИЕ № 10. И финальная точка – 24 ноября, Кубок Мира в Германии – тоже с двумя медалями.

Ранее сообщалось, что звездный украинский гимнаст, уроженец Донецка, Олег Верняев завоевал бронзу на этапе Кубка мира в Котбусе (Германия).