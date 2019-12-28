На Донетчине отремонтируют пять школ, пять детсадов и пять спортивных объектов, – Кириленко

В Донецкой области 5 школ, 5 детских садов и 5 спортивных объектов будут капитально отремонтированы в следующем году. Такое поручение получила каждая область Украины, в том числе и Донецкая, от правительства. Об этом сегодня, 26 декабря, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации (ДонОВГА) Павел Кириленко.

По его словам, перечень школ уже определили. «Окончательный перечень детских садов и спортивных объектов еще согласовываем с органами местного самоуправления. Перечень школ уже определили: Светловская, Новогродовская ООШ № 7, Никольская, Селидовская СОШ № 6 и Мариупольская школа № 26», – написал Кириленко.

Также, губернатор Донетчины отметил, что в этом году строительные работы были завершены в четырех опорных школах области – Славянской, Лиманской, Северской и Красногоровской.