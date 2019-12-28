На Луганщине воины-танкисты показали готовность к выполнению боевых задач (Фото)

На Луганщине, в районе отвода сил и средств, воины-танкисты совершенствовали боевое мастерство. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

В рамках проведения двухдневной проверки готовности к выполнению задач танковые подразделения сначала отрабатывали тактику, а только потом практические действия.

«Готовность определялась в три этапа, в частности на первом этапе отрабатывались планирующие документы организации боя, на втором – практические действия танковых подразделений во время выхода в определенные районы с целью преодоления вероятного противника с поддержкой противотанковых средств, а уже на заключительном этапе была стрельба на меткость, как на месте, так и в движении», – рассказал руководитель учений Евгений Межевикин.

Выполняли задачи армейцы уже на модернизированных «броневиках», оборудованных тепловизорами, GPS-навигаторами и более мощными двигателями.



«Для некоторых бойцов это было одним из первых серьезных испытаний, однако все военные с поставленными задачами справились на высоком уровне. В будущем, полученные танкистами знания пригодятся при выполнении задач по назначению», – говорится в сообщении.