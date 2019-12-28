В Украину доставлено более 360 тыс. доз вакцин «Приорикс» от ЮНИСЕФ

В Украину на этой неделе Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) поставил 363,4 тыс. доз вакцины против кори, краснухи и паротита (КПК) «Приорикс» производства Бельгийской фармкомпании GSK (GlaxoSmithKline), которая была закуплена за средства госбюджета нашей страны. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья (МОЗ) Украины.

По данным МОЗ, партия доставленных вакцин КПК «Приорикс», является последней в 2019 году. «Их как можно быстрее направят в регионы», – отметили в Минздраве.

Всего, в этом году ЮНИСЕФ поставил в Украину 1,7 млн доз вакцин против кори, краснухи и паротита.

В ведомстве уточнили, что вакцинацию от кори, краснухи и паротита можно бесплатно пройти в государственных учреждениях здравоохранения и частных клиниках, которые заключили договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

Бесплатно привиться могут все дети, а также взрослые, которые не болели корью и не имеют подтвержденных данных о вакцинации от кори.

В МОЗ напомнили, что с начала года корью в Украине заболели более 57 тыс. человек. С начала вспышки, которая продолжается с 2017 года, от кори умерл 41 человек, в том числе 25 детей.