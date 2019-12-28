Более 5 300 игорных заведений было закрыто в Украине за один день

В Украине на минувшей неделе за один день было закрыто 5 300 игорных заведений. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Facebook.

«На прошлой неделе мы за 1 день закрыли более 5 300 игорных заведений по всей территории Украины. Слухи о том, что кто-то где-то снова открылся – недопустимая история. Мы обратились к людям с призывом фиксировать возможные случаи возобновления работы игровых залов. На правительственную горячую линию мы уже получили несколько сообщений и мгновенно отреагировали – закрыто 4 нелегальных игорных зала благодаря обращению людей. Звонки на горячую линию бесплатны: 1545 (категория № 5)», – пишет Гончарук.

«Все должны играть по правилам. Они одни для всех. Это фундамент, на котором мы строим всю работу», – уточнил премьер.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины запустил горячую линию для борьбы с игорным бизнесом.