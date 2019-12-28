RU
Все новости

На КПВВ «Гнутово» мужчина пытался подкупить пограничников

28.12.19 22:29
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Донецкой области на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Гнутово» вчера, 27 декабря, при пересечении линии разграничения мужчина пытался предложить пограничникам взятку в 500 грн. Нарушителя передали представителям полиции. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«На КПВВ "Гнутово" гражданин Украины предлагал пограничникам за 500 грн способствовать третьему лицу в пересечении линии разграничения без соответствующих документов. На такое предложение лицо получило категорический отказ», – говорится в сообщении.

Как уточнили в Госпогранслужбе, гражданин и сообщение о признаках совершения уголовного правонарушения были переданы сотрудникам Национальной полиции в Донецкой области для проведения дальнейших следственных действий.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2019 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк