Javelin: Минобороны согласовало с США продажи второй партии

Министерство обороны Украины заключило контракт с США на поставку второй партии противотанкового ракетного комплекса Javelin. Об этом сообщил заместитель министра обороны Анатолий Петренко, сообщает Украинский милитарный портал.

Контракт был заключен в течение IV квартала «средства сосредоточения ресурсов».

Ранее Государственный департамент США проинформировал конгресс об одобрении сделки об экспорте в Украину партии новых противотанковых комплексов Javelin.

Речь идет о 10 пусковых установок и 150 ракетах. «Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США. Мы также заказываем аналогичные ракетные комплексы нашего национального производителя», – рассказал Анатолий Петренко.