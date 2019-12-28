Морская охрана в Мариуполе получила скоростные катера «Бриг»

Новые специализированные малые катера украинского производства для отделов специальных действий отрядов морской охраны в Одессе и Мариуполе (Донецкая обл.) прошли ходовые испытания и пополнили корабельно-катерный состав морских пограничников. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщает пресс-служба ГПСУ.

Победитель тендера на строительство катеров для спецподразделения морских пограничников – харьковское предприятие «Бриг ЛТД», которое впервые реализует проект милитари-сотрудничества, следовательно, подход к выполнению заказа был глубокий и взвешенный, говорится в сообщении. «Несмотря на то, что основная продукция предприятия – товары для активного отдыха и спорта, тем не менее, личная гражданская позиция руководителей и трудового коллектива является ведущим мотивом участия в создании катеров для защитников морских границ», – отметил директор «Бриг ЛТД» Олег Исенко.

Региональным управлением Морской охраны было разработано техническое задание и сформулированы четкие требования к будущим катерам: скорость, маневренность, вместительность, дальность плавания, оснащение современной навигационной и радиолокационной техникой, средствами связи, эргономичность корпуса, расхода топлива и т. п.

«Поэтому малые катера оснащены стационарным дизельным двигателем, имеют запас горючего более 300 л, максимально могут вместить 11 бойцов, принять на борт в общем 1 500 кг, то есть увеличенную штурмовую группу в полной экипировке и вооружении. Важно, что эти катера оснащены специальным трапом для поднятия водолаза, что позволит проводить подводные обзоры судов, к примеру, на рейдовых стоянках или в открытом море до захода судна в порт. А также в комплекте с катером поставлен трейлер для наземной транспортировки катера. Таким образом, спецподразделение имеет повышенную мобильность и может перемещаться для точечных действий на различных участках побережья и различных водоемах приграничья», – говорится в сообщении.

Бойцы спецподразделения непосредственно участвовали в приеме катеров и в испытательных маневрах, проверив на себе все заявленные характеристики. На ходовых испытаниях «Бриг» продемонстрировали скорость от 32 до 35 узлов (порядка 70 км / час) в зависимости от загрузки.

Уже с началом нового навигационного сезона подразделения специальных действий на Азовском и Черном морях будет выходить на службу на новых катерах.