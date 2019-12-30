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Дубилет пообещал сделать правительство «немного прозрачнее»

30.12.19 23:07
Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

У правительства Украины будет сайт, который сделает его работу более прозрачной. Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в Facebook.

«Мы создали сайт, который должен сделать наше правительство немного прозрачнее – program.kmu.gov.ua. В сентябре в Раде мы утвердили программу деятельности правительства. В этом документе каждое из министерств достаточно общими словами описало свои замыслы. Теперь мы все это описали более подробно. Всего в нашей программе 78 целей. По каждой из них мы опубликовали концепцию, а также KPI (индикаторы), по которым будет измеряться их достижение», – рассказал Дубилет.

По его словам, также для каждой цели определяется конкретный ответственный министр с его заместителем и прилагается план действий.

«Отмечу, что пока это все проекты, которые мы специально выставили на обсуждение до их официального утверждения. Они будут еще совершенствоваться по результатам обсуждения с заинтересованными сторонами», – уточнил министр и добавил, что главным заказчиком и модератором этого проекта выступил премьер-министр Алексей Гончарук.

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