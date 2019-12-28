На Донетчине владельцы элитных авто уплатили более 4 млн грн налогов

В Донецкой области владельцы элитных автомобилей с января по ноябрь 2019 года уплатили в местные бюджеты 4,2 млн грн транспортного налога. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной налоговой службы (ГНС) в Донецкой области.

Отмечается, что этот налог поровну распределился между плательщиками – юридическими и физическими лицами, от которых поступило по 2,1 млн грн соответственно.

«В частности, автовладельцы Мариуполя оплатили 1,2 млн грн, Покровского и Добропольского районов – 1 млн грн, Бахмута – 0,4 млн грн», – сказано в сообщении.

Как уточнили в налоговой службе, всего на территории региона зарегистрирован 241 автомобиль, который облагается по ставке 25 тыс. грн в год. «Из них 138 VIP-авто относятся СПД – юридическим лицам, 103 – физлицам», – говорится в сообщении ГНС.