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В «ЛНР» заявили, что точная формула обмена будет известна лишь в момент обмена

29.12.19 08:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Удерживавшиеся на временно неподконтрольной украинскому правительству территории Луганской области люди убыли из Луганска к месту обмена пленными, сообщают местные интернет-ресурсы.

Как сообщила представитель «ЛНР» Ольга Кобцева, «в связи с тем, что часть обмениваемых людей может отказаться пересекать линию соприкосновения в процессе обмена, точная формула обмена будет известна лишь в момент обмена».

Ранее сообщалось, что на КПВВ «Майорское», где 29 декабря будет проходить обмен пленными, не планируют допускать журналистов и фотографов украинских СМИ.

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