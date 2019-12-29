В «ЛНР» заявили, что точная формула обмена будет известна лишь в момент обмена

Удерживавшиеся на временно неподконтрольной украинскому правительству территории Луганской области люди убыли из Луганска к месту обмена пленными, сообщают местные интернет-ресурсы.

Как сообщила представитель «ЛНР» Ольга Кобцева, «в связи с тем, что часть обмениваемых людей может отказаться пересекать линию соприкосновения в процессе обмена, точная формула обмена будет известна лишь в момент обмена».

Ранее сообщалось, что на КПВВ «Майорское», где 29 декабря будет проходить обмен пленными, не планируют допускать журналистов и фотографов украинских СМИ.