Сводка из зоны ООС за 28 декабря: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностям 120-мм минометов, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сегодня. 29 декабря, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

3 обстрела зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:

вблизи Широкино – из ручного противотанкового гранатомета;

у Авдеевки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку с Водяного – из автоматических гранатометов.

5 обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:

в районе Крымского – из вооружения БМП;

рядом с Орехово – из миномета калибра 120 мм.

три раза вблизи Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вчера, 28 декабря, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала этих суток НВФ огневой активности не проявляли. Потерь нет.

В «ДНР» заявили о трех обстрелах. В зоне обстрела оказался Донецк (Вольво-центр, Терминал). Применялось следующее вооружение: АГС крупнокалиберное стрелковое оружие и стрелковое оружие.

В «ЛНР» об обстрелах не сообщают.