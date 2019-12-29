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Сводка из зоны ООС за 28 декабря: Версии сторон конфликта

29.12.19 09:07
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностям 120-мм минометов, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сегодня. 29 декабря, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

3 обстрела зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:

  • вблизи Широкино – из ручного противотанкового гранатомета;
  • у Авдеевки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • неподалеку с Водяного – из автоматических гранатометов.

5 обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:

  • в районе Крымского – из вооружения БМП;
  • рядом с Орехово – из миномета калибра 120 мм.
  • три раза вблизи Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вчера, 28 декабря, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала этих суток НВФ огневой активности не проявляли. Потерь нет.

В «ДНР» заявили о трех обстрелах. В зоне обстрела оказался Донецк (Вольво-центр, Терминал). Применялось следующее вооружение: АГС крупнокалиберное стрелковое оружие и стрелковое оружие.

В «ЛНР» об обстрелах не сообщают.

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