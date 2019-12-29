Кошка Чучундра «служит» на позициях по охране и обороне побережья Азовского моря

В Донецком пограничном отряде с украинскими бойцами «служит» кошка по кличке «Чучундра». Об этом сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

«Тактическая кошка Чучундра проходит свой путь добровольца Донецкого пограничного отряда на позициях по охране и обороне побережья Азовского моря», – говорится в сообщении.

Также в пресс-службе перечислили функциональные обязанности кошки Чучундры в Донецком погранотряде: