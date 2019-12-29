Кошка Чучундра «служит» на позициях по охране и обороне побережья Азовского моря

В Донецком пограничном отряде с украинскими бойцами «служит» кошка по кличке «Чучундра». Об этом сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
«Тактическая кошка Чучундра проходит свой путь добровольца Донецкого пограничного отряда на позициях по охране и обороне побережья Азовского моря», – говорится в сообщении.
Также в пресс-службе перечислили функциональные обязанности кошки Чучундры в Донецком погранотряде:
- «выявление сосланных российско-террористическими войсками вредителей-мышей. Особенность поставленной задачи: в плен не брать, уничтожать на месте;
- запугивание врагов Украины одним своим угрожающим видом. При этом – пол уха и усы потеряны в боях, но дух при этом несгибаемый и воинственный;
- объятья и мурлыканье по отношению к Защитникам Украины».