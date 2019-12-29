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Кошка Чучундра «служит» на позициях по охране и обороне побережья Азовского моря

29.12.19 23:47
Фото: Восточное региональное управление ГПСУ
Фото: Восточное региональное управление ГПСУ

В Донецком пограничном отряде с украинскими бойцами «служит» кошка по кличке «Чучундра». Об этом сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

«Тактическая кошка Чучундра проходит свой путь добровольца Донецкого пограничного отряда на позициях по охране и обороне побережья Азовского моря», – говорится в сообщении.

Также в пресс-службе перечислили функциональные обязанности кошки Чучундры в Донецком погранотряде:

  • «выявление сосланных российско-террористическими войсками вредителей-мышей. Особенность поставленной задачи: в плен не брать, уничтожать на месте;
  • запугивание врагов Украины одним своим угрожающим видом. При этом – пол уха и усы потеряны в боях, но дух при этом несгибаемый и воинственный;
  • объятья и мурлыканье по отношению к Защитникам Украины».

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