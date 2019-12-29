Переселенцев на Донетчине стало больше: Где и сколько зарегистрировано

В Донецкой области по состоянию на 26 декабря официально зарегистрировано 506 тыс. 120 внутренне перемещенных лица (ВПЛ).

«По состоянию на 26.12.2019 на территории Донецкой области учтено 429 789 семей и 506 120 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Из них:

лица трудоспособного возраста – 112 336;

дети – 62 824;

лица с инвалидностью – 17 703;

пенсионеры – 313 257.

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 98 394 человека. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:

Волновахский район – 53 581;

Краматорск – 48 575;

Славянск – 40 684;

Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 673;

Константиновка – 23 627;

Марьинский район – 20 949;

Бахмут (до переименования – Артемовск) – 18 852;

Мирноград (до переименования – Димитров) – 16 475;

Селидово – 16 474.

Напомним, в Украине по состоянию на 23 декабря учтены 1 млн 432 тыс. 290 переселенцев из Донбасса и Крыма.

Как сообщалось ранее, в Международном комитете Красного Креста (МККК) оценивают количество временно перемещенных лиц от 2 до 2,7 млн за время вооруженного конфликта на Донбассе.

По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации