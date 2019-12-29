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«Весело сегодня»: Ситуация в пунктах пропуска утром 29 декабря

29.12.19 09:43
Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины

Сегодня утром, 29 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику зимнего периода (для украинских КПВВ – с 8:00 до 17:00). КПВВ «Майорское» не осуществляет пропускные операции.

Государственная пограничная служба Украины традиционную утреннюю сводку о ситуации на КПВВ на момент публикации не обнародовала.

При этом по сообщениям очевидцев, обменивающихся информацией в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на линии разграничения была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

  • Андрей: «7:05. Марьинка в Донецк общая ~150 льгота ~60»;
  • Андрей: «7:36. Марьинка в Донецк общая почти до кольца»;
  • Марина: «8:42. На Каргиле в Украину очередь чуть не доезжая до синего туалета»;
  • Татьяна: «8:53. На Марьинке в Донецк конец очереди возле второй посадки»;
  • Наталья: «9:02. 70 авто, это немного в Украину».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • Алина: «5:01. Новотроицк в сторону Донецка. Общая машин 30-40. В льготе машины 3. + Перевозы. При нас только что привезли пеших – они ушли в бокс. Ох, чувствую весело сегодня будет. Всем терпения, удачи и теплого чая»;
  • Максим: «6:18. На Еленовке в сторону Мариуполя 90 авто в данный момент»;
  • Ольга: «8:15. На Новотроицком в сторону Донецка общая машин 50-60»;
  • Максим: ;8:35. Еленовка. В сторону Новотроицкого пешей нет. 50 авто. Движение хорошее. Кому выезжать – можете еще чаек попить, через пару часов пусто будет»;
  • Геннадий: «9:19. На Новотроицком в сторону Украины 70-80 авто, двигаемся бодро».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

  • Влад: «6:13. Октябрь в Украину машин мало, очередь до камышей не доходит»;
  • Иван: «7:38. Гнутово на Донецк около 35 машин»;
  • Иван: «8:08. Гнутово в Донецк, на данный момент на заезд 13 машин».


О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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