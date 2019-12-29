Мины, гранаты, пулеметные очереди: В ОБСЕ рассказали, что происходит на участках разведения

Наблюдатели специальной мониоринговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировала хвостовой стабилизатор минометной мины на участке разведения сил и средств в районе Золотого и фрагменты реактивной противотанковой гранаты на участке разведения в районе Станицы Луганской. Об этом говорится в отчете Миссии.

Так, 25 декабря за пределами участка разведения в районе н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка), ориентировочно в 1,5 км к северо-востоку от северо-восточного угла участка разведения, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ малого радиуса действия впервые обнаружил 5 противотанковых мин (ТМ-62 ) в поле примерно в 20 м к востоку от дороги, ведущей от Петровского к н. п. Стыла (неподконтрольный правительству, 34 км к югу от Донецка) и ориентировочно в 500 м к востоку от позиций вооруженных формирований.

26 декабря на расстоянии примерно 800 м к северу от северного края участка разведения, БПЛА СММ малого радиуса действия зафиксировал 1 боевую машину пехоты (БМП-2) возле позиций Вооруженных сил Украины. В то же день примерно в 700 м к югу от южного края участка разведения БПЛА СММ малого радиуса действия обнаружил 1 БМП-2 и 1 бронетранспортер (типа санитарной машины МТ-ЛБ), а также еще 1 БМП-2 ориентировочно в 1,5 км к востоку (по оценке, вся техника принадлежала Вооруженным силам Украины).

26 декабря на участке разведения БПЛА СММ малого радиуса действия зафиксировал 8 предупреждающих знаков о минной опасности (по оценке, находившиеся там уже некоторое время) примерно в 200 м к востоку от западного края участка разведения и ориентировочно в 900 м к югу от его северного края.

27 декабря, осуществляя мониторинг на северо-восточном углу участка разведения, команда Миссии слышала 3 очереди из крупнокалиберного пулемета на расстоянии ориентировочно 1–2 км к юго-юго-западу (по оценке, в пределах участка разведения).

На участке разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска), примерно в 1 км к северу от его южного края, наблюдатели впервые зафиксировали хвостовой стабилизатор 120-мм минометной мины, застрявший в грунте ориентировочно в 10 м восточнее автодороги Т1316 (по оценке, находится там уже некоторое время). Эта дорога регулярно используется патрулями СММ.

На участке разведения в районе н. п. Станица Луганская (подконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Луганска), восточнее контейнера международной организации к югу от моста возле Станицы Луганской (15 км к северу от Луганска), команда Миссии видела, как 5 работников из неподконтрольных правительству районов с помощью крана опускали бетонные блоки в яму. На земле, недалеко от этого мета, наблюдатели также видели фрагменты реактивной противотанковой гранаты. Работники сообщили наблюдателям, что они нашли эти фрагменты, когда копали яму. В течение дня команда СММ видела 6 членов вооруженных формирований (с нарукавными повязками с надписью «СЦКК») между новой секцией моста и блокпостом вооруженных формирований к югу от него.