Воюют прямо за воротами: На Луганщине НВФ продолжают обстреливать мирных жителей (Фото)

В Луганской области незаконные вооруженные формирования (НВФ) продолжают обстреливать местных жителей. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

«На Луганщине вооруженные формирования РФ продолжают использовать коварную тактику по обстрелам местных жителей. Как отмечают военные, враг это делает обычно вызывающе, как днем, ​​так и ночью. Обстрелы из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов здесь слышать обычно, хотя иногда обстреливают и из тяжелого вооружения», – говорится в сообщении.

Так, периодически от обстрелов страдает семья пенсионеров. «Жилье дедушки и бабушки, которые обстреляли, находится в поле зрения боевиков не небольшом расстоянии, где-то 700 метров . Так и на этот раз противник даже не сомневался, когда нажимал на крючок, применяя крупнокалиберный пулемет», – сказал военнослужащий Виктор.

Как отмечается, для самих местных жителей такие обстрелы уже стали почти обычным явлением. «К обстрелам трудно привыкнуть. Когда обстреливают из стрелкового оружия, прячемся дома, а если мины или что-то тяжелое, тогда в подвале. Иногда мы уже даже и не замечаем. 18 апреля 2018 года был случай, когда я работал во дворе, во время очередного обстрела прострелили руку, кость и сухожилия перебило, пуля прошла на вылет. Начал кричать, добежали мы до улицы. А там военные услышали, пригнали машину скорой помощи и быстрее меня в больницу. И так спасли. Вот здесь и воюют. Прямо здесь за воротами. Чуть что-то где-то, мы уже трусимся», – рассказал местный житель Николай.

«Не очень привыкли. Страшно. Вот недавно пуля прилетела», – добавила бабушка.

Несмотря на это, они не покидают свой дом. «Всю жизнь я здесь вложил и теперь все это бросить я не могу. И куда? Кто меня ждет?», – сказал Николай.