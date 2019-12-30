Переселенцы получили квартиры в Запорожской области (Фото)

В Токмаке (Запорожская обл.) введена в эксплуатацию первая очередь жилого дома для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) из Донбасса. Это первое в городе социальное жилье для переселенцев. Об этом сообщает пресс-служба Токмакского городского совета.

Проект реализован в сотрудничестве с Украинским фондом социальных инвестиций (УФСИ) за деньги правительства Германии.

Так, временным жильем для ВПЛ на территории громады стали 18 отремонтированных квартир (6 – двухкомнатных и 12 – однокомнатных) в помещении бывшей детской больницы.

На днях новоселам вручили ключи от квартир.