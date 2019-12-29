Тысячи людей и сотни автомобилей: ОБСЕ фиксирует длинные очереди на КПВВ

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ продолжают фиксировать длинные очереди в пунктах пропуска вдоль линии соприкосновения. Об этом говорится в отчете Миссии.

Так, утром 27 декабря Миссия зафиксировала длинные очереди в четырех пунктах пропуска вдоль линии соприкосновения.

На блокпосте вблизи н. п. Кременец (неподконтрольный правительству, 16 км к юго-западу от Донецка), наблюдатели видели примерно 300 автомобилей в очереди в направлении подконтрольных правительству районов.

На блокпосте возле н. п. Еленовка (неподконтрольный правительству, 23 км к юго-западу от Донецка), наблюдатели зафиксировали примерно 1 000 пешеходов и 300 автомобилей в очереди в направлении подконтрольных правительству районов.

В пункте пропуска около н. п. Березовое (подконтрольный правительству, 31 км к югозападу от Донецка), команда Миссии видела примерно 400 автомобилей в очереди в направлении подконтрольных правительству районов, а в соответствующем пункте пропуска вблизи н. п. Новотроицкое (подконтрольный правительству, 36 км к югозападу от Донецка) СММ зафиксировала ориентировочно 400 человек, ожидавших в очереди в направлении неподконтрольных правительству районов.